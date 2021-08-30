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Здоровье30 августа 2021 11:40

От коронавируса в Башкирии скончались более 1,1 тысячи человек

За сутки инфекция унесла жизни еще 14 жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Коронавирус был выявлен еще у 304 жителей Башкирии. Это новый антирекорд по новым случаям инфицирования

Коронавирус был выявлен еще у 304 жителей Башкирии. Это новый антирекорд по новым случаям инфицирования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончался 1 101 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще 14 жителей. Об этом 30 августа сообщил региональный оперштаб.

За день COVID-19 был выявлен еще у 304 человек – это новый антирекорд по суточному прирост инфицированных. Всего на территории региона зарегистрировано 56 748 случаев коронавируса. Переболели ковидом 51 733 пациента, 54 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,150 млн жителей Башкирии, вторым – почти 985,7 тысячи.