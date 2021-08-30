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Общество30 августа 2021 11:16

Наивный и молодой уфимец стал жертвой путаны-мошенницы

Мужчина захотел продажной любви, но был обманут
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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33-летний уфимец стал жертвой путаны

33-летний уфимец стал жертвой путаны

33-летний уфимец стал жертвой мошенниц, которые должны были предоставить ему интим-услуги.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что похотливого уфимца лишили более 10 тысяч рублей. Началось все с того, что мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Он связался с его автором по телефону и начал договариваться о встрече. Девушка на другом конце провода попросила переслать ей 750 рублей в качестве предоплаты. Уфимец согласился, а после этого сладкоголосая уговорила его перевести на чужую карту еще пять тысяч рублей. Похожим образом у него выманили больше 10 тысяч рублей. Секс-услуги мужчина в итоге так и не получил и обратился в полицию.

По факту странной истории столичные стражи порядка начали проверку.