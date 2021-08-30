Идти в школу или нет: власти рассказали, как в школах Башкирии пройдет 1 сентября в 2021 году

Обучение в башкирских школах будет проходить в очном формате Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве республики рассказал, как в этом году в школах по всей республике пройдет День знаний. В своем докладе он подчеркнул, что все торжественные линейки обязательно пройдут на открытом воздухе.

- Допускаем родителей и законных представителей, но с соблюдением масочного режима. Для всех детей входы в школы у нас открыты, они имеют цветную маркировку, чтобы разделить потоки учащихся. Сохраняется кабинетная система для детей. То есть класс зашел в кабинет и в течение дня находится в этом кабинете, - рассказал Айбулат Хажин.

Министр также заявил, что в «местах массового скопления детей» будут установлены рециркуляторы воздуха.

- Это пищеблоки, актовые залы и спортивные залы. Во время перемен осуществляется проветривание классов. Также у нас для педагогов масочный режим. По вакцинации мы хорошо движемся. Сейчас порядка 76% педагогов общеобразовательных учреждений у нас уже вакцинированы, - доложил Хажин.

Министр заявил, что в дни учебы в столовых разделят потоки учеников, чтобы «минимально допустить скопление детей во время принятия пищи». Во всех школах, где учится более 500 человек, с 1 сентября начнут работать медицинские инспекторы.