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Здоровье30 августа 2021 10:35

Число ковид-положительных пациентов в Башкирии перевалило за 56 тысяч человек

Показатель заболеваемости COVID-19 в республике держится на высоком уровне
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 30 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе. Цифры, как оказалось, довольно тревожные. Так, за все время с начала пандемии COVID-19 в республике коронавирусом заразились 56748 человек.

- Показатель распространенности составляет 1389,1 на 100 тысяч населения. Прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,53%, коэффициент распространенности – единица. Среднесуточный темп прироста за последние 6-7 дней составил 0,5%. Выписано с выздоровлением 51733 пациента, за последние сутки 53 человека, - рассказал Максим Забелин.

По данным Минздрава Башкирии на утро понедельника, 30 августа, на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 3245 человек, а в стационарах по всей республике – 569. Занятость коечного фонда в больницах региона составляет 88%.

- Полностью вакцинацию завершили у нас 980845 человек, - подчеркнул Максим Забелин.