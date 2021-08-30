У троих участников WorldSkills Russia в Уфе был обнаружен COVID-19

Трое участников WorldSkills в Уфе оказались ковид-положительными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе у трех участников нацфинала WorldSkills Russia в Уфе был выявлено коронавирус. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики 30 августа сообщила главный санитарный врач Башкирии Анна Казак.

– Все участники имели при себе отрицательные ПЦР-тесты. При аккредитации участников было выявлено три положительных результата на ковид. К участию в чемпионате эти лица не были допущены, – передала Казак.

Она добавила, что мероприятие «не осложнило санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике».

Напомним, финал национального чемпионата WorldSkills Russia проходил в Уфе в период с 26 по 29 августа. Башкирия в общем зачете соревнования заняла второе место, первое - у Татарстана.