В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 30 августа, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о назначении нового председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. На ответственный пост был назначен уроженец Пензенской области Андрей Агапов. Ранее он исполнял обязанности руководителя этого же комитета, а с сегодняшнего дня избавился от приставки «и.о.».

Андрей Агапов родился в селе Лесном Пензенской области, а высшее образование получил в Оренбургском аграрном университете. Имеет степень кандидата юридических наук. Карьеру начал в 1998 году с работы преподавателя в БГАУ. В Башкирском аграрном университете дослужился до заведующего кафедрой права и руководителя Центра подготовки специалистов по антикризисному управлению.

На госслужбу Агапов пришел в 2003 году, когда стал сотрудником региональным представителем Министерства имущественных отношений России. С 2013 по 2021 годы работал руководителем территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Башкирии. После этого перешел на работу в госкомитет Башкирии по госжилнадзору.