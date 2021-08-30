В Башкирии действуют три очага лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га

фото: МЧС РБ

В Башкирии по состоянию на 8:00 30 августа действуют три очага лесных пожаров – все находятся на территории Белорецкого района. Их совокупная площадь достигла 2 295 га. Об этом сообщили в МЧС республики.

Площадь самого большого очага возгорания – в 9 км от села Верхние Лемезы – составляет 1 270 га. К тушению привлечено 66 человек и 26 единиц техники. Пожар рядом с городом Межгорье распространился на 815 га. Здесь работают 183 сотрудников аварийных служб и 39 единиц техники. Третий очаг в Белорецком районе – на 210 га – считается локализованным.