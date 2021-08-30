Перевязали рот вещами: 15-летняя девочка, изнасилованная и убитая в Башкирии, не могла позвать на помощь

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Вскрылись новые подробности жуткого преступления в Бирском районе Башкирии, где двое местных жителей 21 и 24 лет изнасиловали и убили 15-летнюю девочку, а затем сбросили ее тело в овраг. Как рассказал источник каналу «360», погибшая не могла позвать на помощь, потому что насильники перевязали ей рот ее же вещами.

– Соседи видели, как подозреваемый на следственном эксперименте показывал, как насиловал ее и уносил, — рассказал местный житель.

По предварительным данным, тело девочки нашла собака.

Знакомая семьи одного из подозреваемых рассказал, что еще в детстве и юношестве он был хулиганом. Она помнит случай, когда молодой человек вскрыл садик и все там разрушил. Его сообщнику женщина дала другую характеристику. Она отметила, что он «рос честным», но потом «пошел по скользкой дороге».

Напомним, 26 августа 15-летня Алена А. (имя изменено – прим. авт.) пошла на день рождения к знакомой. Праздник проходил на одной из улиц села Питяково. В компании были только несовершеннолетние. Позже к ним присоединились двое молодых людей 21 и 24 лет. Один из них предложить продолжить отмечать день рождения у него дома. Впоследствии, когда все ушли, там осталась только Алена и подозреваемые. Они набросились на нее, изнасиловали и задушили. Через несколько часов тело погибшей было обнаружено в овраге. Сейчас оба насильников находятся под арестом.