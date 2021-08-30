Из окна жилого дома в Уфе выпала 3-летняя девочка и ее 11-месячный брат

Девочка с травмами была госпитализирована

В Уфе из окна жилого дома по улице Пекинской, 35 выпали два ребенка: 3-летняя девочка и ее 11-месячный брат. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Случай произошел вчера, 29 августа, в 18:00. Проходивший мимо дома мужчина заметил, что из окна первого этажа выпала 3-летняя девочка, а следом за ней то же самое пытается сделать 11-месячный мальчик – ее брат. Очевидец подбежал к окну и успел поймать малыша.

– Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации в квартире в этот момент находилась мать малышей, – передали в УГЗ.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Ее братишка в помощи не нуждался.