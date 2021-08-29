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Общество29 августа 2021 19:54

Парк Нефтехимиков в Уфе показался Сергею Грекову чистым и аккуратным

Мэр столицы поделился своими наблюдениями в соцсетях
Источник:kp.ru
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Фото со страницы Сергея Грекова Вконтакте

Фото со страницы Сергея Грекова Вконтакте

Мэр Уфы Сергей Греков вчера, 28 августа, в социальных сетях опубликовал пост, посвященный парку Нефтехимиков в Черниковке. У главы столичной администрации остались довольно положительные эмоции после посещения этого места, он отметил, что там «чисто, аккуратно».

– Очень зеленое место. Чисто, аккуратно! Но территорию давно пора благоустраивать. Здесь ничего не менялось еще с советских времен. С удовольствием пообщался с жителями. Все хотят видеть любимый парк ухоженным, современным, – выразил он свое мнение.

По словам градоначальника, нужно обустроить парк так, чтобы там нравилось гулять и детям, и взрослым, и пожилым. Греков пообещал провести общественные слушания, а уже потом приступить к работам. Благоустройство пока что запланировано в следующем году.