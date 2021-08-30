В Уфе ограничат движение по улице Пушкина

В ГИБДД Уфы сегодня, 29 августа, со ссылкой на столичные власти проинформировали о новом ограничении движения в центре города. По данным ведомства, перекрытие запланировано на улице Пушкина.

– В Уфе на улице Пушкина, на участке от улицы Советской до Цюрупы, до 5:00 часов 31 августа 2021 года закрывается движение автотранспорта, – передается в сообщении.

В опубликованной информации также сказано, что ограничение связано с ремонтом дорожного покрытия. Уфимцам и гостям столицы традиционно принесли извинения за временные неудобства.