Прохладно и заморозки: синоптики рассказали, каким будет начало следующей недели

Синоптики «Башгидрометцентра» рассказали, какую погоду нужно ждать в Башкирии в начале следующей рабочей недели. В ближайшие три дня, по данным синоптиков, по ночам будет довольно прохладно, ожидаются и заморозки. В один из дней воздух прогреется до 28°.

30 августа никаких осадков не ожидают, ветер будет слабый и неустойчивый. Температура воздуха опустится до +3,+8°, местами обещают и заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем он прогреется до 18-23°.

31 августа ночью и утром пройдет местами небольшой дождь. Ветер обещают северо-восточный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью 5-10°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 18-23°, по северо-востоку до 13°.

1 сентября будет сухим и теплым. Температура воздуха ночью 5-10°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 23-28°, по северо-востоку до 18°.