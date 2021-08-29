В Уфе два дня подряд выявляли превышение по отравляющим веществам

Специалисты «Башгидрометцентра» опубликовали отчеты по загрязняющим веществам. На прошедшей недели превышение предельно допустимой концентрации было зарегистрировано два дня подряд – 25 и 26 августа.

25 августа, как следует из опубликованного отчета, на пунктах наблюдения за загрязнением окружающей среды, расположенных на проспекте Октября,141 и Ульяновых, 57 было зарегистрировано превышение по этилбензолу – 1 ПДК.

26 августа норму превысила концентрация сразу трех веществ. На улице Ульяновых выявили высокие показатели сероводорода – 1 ПДК, а также этилбензола – 1 ПДК. На улице Свободы было зарегистрировано превышение диоксида серы – 1,3 ПДК.