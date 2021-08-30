Стали известны показатели младенческой смертности в Башкирии

Росстат опубликовал данные о младенческой смерти в Башкирии. По информации аналитиков, за период с января по июль 2020 года в республике умерли 137 младенцев.

За аналогичный период прошлого года умерли 140 детей в возрасте до 12 месяцев. В 2020 году с января по июль на тысячу родившихся детей пришлось 5,7 летальных случай, в 2021 – 5,9, что свидетельствует о росте показателя на 3,5%.

В 2020 и 2021 году, уточнили журналисты Ufatime.ru, Башкирию признали антилидером в Приволжском федеральном округе по числу умерших младенцев.