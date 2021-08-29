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Общество29 августа 2021 16:30

Сегодня на церемонии закрытия WorldSkills Russia – 2021 будет концерт и салют

Уфимцев снова ждет яркое шоу
Источник:kp.ru
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В Уфе сегодня, 29 августа, запланирована церемония закрытия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Ее начало запланировано в 19:00 в амфитеатре конгресс-холла «Торатау».

По плану организаторов, церемония начнется с награждения победителей, которые соревновались в 150 компетенциях. В церемонии примет участие глава Башкирии Радий Хабиров, министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

После награждения победителей и участников чемпионата запланировано выступление группы «Дабро», закончится вечер грандиозным салютом.