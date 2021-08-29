Для школьников и студентов в Башкирии введут льготный проезд в электричках

Администрация главы Башкирии проинформировала, что в республике специально для учащихся будет действовать скидка на проезд в электричках.

Речь идет о дисконте в 50% на проезд как «туда», так и «туда-обратно». Нововведение вступит в силу с 1 сентября на всех пригородных направлениях.

Право на льготу, как уточняется в сообщении, получат школьники старше 7 лет, общеобразовательных учреждений, а также студенты-очники вузов, ссузов, начальных профучилищ.

Для оформления билета со скидкой нужно будет предъявить кассиру справку об обучении или студенческий билет.