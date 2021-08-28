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Общество28 августа 2021 21:02

В Башкирию придут заморозки до -2 градусов

В МЧС республики предупреждают об опасности
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью и утром 29 августа в Башкирии возможны заморозки до -2 градусов.

О неожиданном погодном повороте сообщили в МЧС Башкирии. По данным спасателей, в некоторых районах республики возможно серьезное похолодание. Температура воздуха ночью и ранним утром может упасть аж до -2 градусов.

В аварийном ведомстве предупреждают садоводов и фермеров о возможности повреждения сельхозкультур. Для предотвращения этого в МЧС советуют укрывать теплолюбивые культуру пленкой или нетканым материалом.

Также спасатели напоминают о соблюдении правил безопасного использования нагревательных приборов. Никогда не оставляйте печку или обогреватель без присмотра на долгое время.