Уфимец украл из магазина алкоголь и шашлыки

В Уфе поймали вора, который украл шашлык и алкоголь

32-летний уфимец ударил продавца и украл из магазина две бутылки алкоголя с шашлыками.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, «летнее» ограбление произошло в уфимском микрорайоне Инорс. 32-летний неработающий гражданин забежал в магазин, ударил продавца и умыкнул из торговой точки две бутылки алкоголя и шашлык. На поиски разбойника ориентировали полицейских.

Вскоре грабителя удалось поймать. Вот только от награбленного он уже успел избавиться. Грабитель рассказал, что алкоголь и мяса он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По факту разбоя полицейские возбудили уголовное дело.