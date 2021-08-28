В Уфе засняли на видео даму в красном, которая остановила катящийся автомобиль без водителя

Фото: соцсети

Жительница микрорайона «Яркий» в Деме остановила автомобиль, который начал скатываться без водителя.

Необычное видео 26 августа засняла камера видеонаблюдения по улице Егора Столярова, 2. В самом начале ролика женщина в красном платье мирно гуляет со своим ребенком во дворе многоэтажки. Вдруг она замечает, что прямо перед ней начинает скатываться автомобиль, который, судя по всему, не поставили на ручной тормоз.

В этой ситуации незнакомка повела себя максимально хладнокровно. Она отвела малыша в сторону от проезжей части, и элегантным движением руки остановила машину, которая через пару секунд могла врезаться в другой автомобиль.