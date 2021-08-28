«Салават Юлаев» проиграл «Магнитке» в последнем матче предсезонной подготовки

Фото: ХК «Салават Юлаев»

28 августа «Салават Юлаев» на льду уфимского Дворца Спорта уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:5.

В столь необычном месте уфимский хоккейный клуб провел все игры «предсезонки» из-за Кубка мира по борьбе, который проводили в «Уфа-Арене». Старая ледовая арена не стала счастливой для башкирской команды – в начале августа команда уступила Кубок республики ярославскому «Локомотиву».

А в эту субботу главный хоккейный клуб Башкирии и вовсе в товарищеском матче проиграл соперникам из Магнитогорска со счетом 2:5. Из уфимской команды шайбами отличился лишь Сакари Маннинен, который сделал дубль во втором периоде. Ворота Юхи Метсолы поражали Максим Карпов, Семен Кошелев, Николай Голдобин, Никита Коростелев и Егор Коробкин.

Новый сезон КХЛ «Салават Юлаев» начнет 3 сентября с выездного матча против «Барыса». Первый домашний матч команды состоится 9 сентября против московского «Спартака», куда этим летом перекочевали сразу шесть игроков уфимского клуба.