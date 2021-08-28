Повышенный фон давления и холодный фронт: какой будет погода в Башкирии в последний выходной лета 2021

В Башкирии ожидается прохладная погода без осадков

29 августа в Башкирии ожидается прохладная погода без осадков.

По данным Башгидромета, знойная жара покинет территорию республики еще до начала новой рабочей недели. Так, температура воздуха ночью в воскресенье, 29 августа, может опустится до +5 градусов. Днем в Башкирии потеплеет до 27 градусов. Осадков не ожидается. Такую погоду синоптики объясняют появлением холодного фронта и повышенным фоном давления.

В Уфе также сохранится прохладная погода. Днем в столице потеплеет лишь до 20 градусов, а ночью похолодает до +13. Осадков и ураганного ветра в столице Башкирии не ожидается.

Ранее мы публиковали предварительный прогноз погоды на сентябрь 2021 в Башкирии.