Ну, теперь заживем! В Уфе уже отменяют шесть автобусных маршрутов - людей пересаживают на троллейбус

В Уфе отменяют популярные автобусные маршруты
В Уфе с 29 августа отменят шесть автобусных маршрутов.
В столичной администрации сообщили, что маршруты упраздняют из-за их низкой популярности или наличии дублера. Так, уже завтра в Уфе перестанет существовать маршрут №201, №239, №25, №52с, №260 и №269.
В качестве альтернативы маршруту №25 чиновники предлагают автобусы №51 и №249.
Для маршрута №52с дублером назвали автобус с маршрутом №222.
Пассажирам маршрута №260 предложили пересесть на троллейбус №16.
Уфимцам, которые ездили всегда популярном маршрутом №269 теперь следует пересаживаться на автобус №69 от Башавтотранса.
Также чиновники объяснили, что владелец маршрута №233 попросил прекратить действие свидетельства о перевозках из-за низкой популярности направления движения.