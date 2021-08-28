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Общество28 августа 2021 13:20

Ну, теперь заживем! В Уфе уже отменяют шесть автобусных маршрутов - людей пересаживают на троллейбус

Изменения начнут действовать уже с 29 августа
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Уфе отменяют популярные автобусные маршруты

В Уфе отменяют популярные автобусные маршруты

В Уфе с 29 августа отменят шесть автобусных маршрутов.

В столичной администрации сообщили, что маршруты упраздняют из-за их низкой популярности или наличии дублера. Так, уже завтра в Уфе перестанет существовать маршрут №201, №239, №25, №52с, №260 и №269.

В качестве альтернативы маршруту №25 чиновники предлагают автобусы №51 и №249.

Для маршрута №52с дублером назвали автобус с маршрутом №222.

Пассажирам маршрута №260 предложили пересесть на троллейбус №16.

Уфимцам, которые ездили всегда популярном маршрутом №269 теперь следует пересаживаться на автобус №69 от Башавтотранса.

Также чиновники объяснили, что владелец маршрута №233 попросил прекратить действие свидетельства о перевозках из-за низкой популярности направления движения.