Видео: в Башкирии прямо посреди города стая собак пыталась загрызть автомобиль

В Башкирии стая собак пыталась напасть на автомобиль в центре города Фото: vk.com

В Мелеузе стая бродячих собак ночью набросилась на проезжающий в городе автомобиль.

Весьма странное видео выложил в соцсети пользователь под ником Vertigo Films поздней ночью, 27 августа. На кадрах видно, что по одной из двухполосных улиц Мелеуза едет синий автомобиль, за которым увязалась стая собак. Животные агрессивно лают и пытаются укусить автомобиль, создавая опасную ситуацию на дороге.

Подобные ситуации часто возникают в деревнях, когда местные собаки ведут себя неадекватно, увидев чужой автомобиль. Но в центре города, пускай и не такого большого, выглядит такое зрелище как минимум странно.

- К утру вообще атас, балкон открыт, а они видимо каждую машину облаивают, такой гул стоит, - пишет жительница города Олеся Б.

Напомним, что весной 2021 года в Учалинском районе стая деревенских собак загрызла 5-летнего мальчика. По одной из версий, ребенок пытался отбить свое животное от других агрессивных псов.