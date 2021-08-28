Хабиров привел на национальный финал Ворлдскиллс маленького сына

Хабиров привел на национальный финал Ворлдскиллс в Уфе сына Фарита

Глава Башкирии привел на площадку соревнований Ворлдскиллс в Уфе маленького сына Фарита.

В минувшую пятницу, 27 августа, Радий Хабиров пришел на площадку «попробуй себя в профессии» национального финала Ворлдскиллс в Уфе вместе со старшим сыном Фаритом. Свой поступок он объяснил тем, что, приходя в такие места, ребята могут увидеть реальный процесс работы и даже попробовать себя в чем-то простом.

- Берите скорее ваших детей и приводите сюда! Пусть посмотрят на ребят, которые уже стали настоящими мастерами и обрели настоящую профессию. Да и заодно поболеют за нашу команду! – обратился к родителям Хабиров.

Напомним, что национальный финал соревнований рабочих профессий Ворлдскиллс проходит в Уфе с 25 по 29 августа. На торжественной церемонии закрытия гостям пообещали показать салют.