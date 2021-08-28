В Башкирии водитель BMW сбил ребенка на велосипеде

Фото: ГИБДД Башкирии

В Туймазах водитель на BMW X1 допустил наезд на 8-летнего мальчика.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария произошла днем в минувшую пятницу, 27 августа. 61-летний мужчина ехал по улице Вишневой в частном секторе городе. По неизвестным пока причинам, в один момент он допустил наезд на 8-летнего мальчика, который проезжал рядом на велосипеде.

В итоге второкласснику потребовалась помощь медиков. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего именно произошла авария.

Также в ГИБДД республики сообщили, что «антиалкогольные» рейды в прошлую пятницу им удалось задержать 69 пьяных водителей. Помимо этого гаишники выявили более 2600 нарушений ПДД,