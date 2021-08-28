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Общество28 августа 2021 8:47

Жительницу Башкирии оштрафовали за то, что она скрыла путешествие в ОАЭ

Женщина не заполнила специальную анкету на сайте Госуслуг
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Жительницу Башкирии оштрафовали за то, что она не сдала тест на ковид

Жительницу Башкирии оштрафовали за то, что она не сдала тест на ковид

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Стерлибашевском районе Башкирии оштрафовали местную жительницу, которая по возвращению из ОАЭ не заполнила форму на сайте Госуслуг.

По данным районного суда, в феврале 2021 года женщина отправилась отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты. По приезде она вернулась в свой дом, и не стала заполнять специальную анкету на сайте Госуслуг. Согласно правилам, она должна была сделать это в течение трех дней после прилета на территорию РФ. Также она не сделала анализ на ковид и, соответственно, не разместила его результаты на сайте.

В итоге женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 7,5 тысяч рублей.