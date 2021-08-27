МВД Башкирии раскрыло новый способ кражи денег в соцсетях. Он связан с коронавирусом

Мошеннику даже не пришлось втираться в доверие к жертве - он просто взломал аккаунт ее подруги в соцсетях

МВД Башкирии рассказало о новой афере в соцсетях. Мошенники похищают деньги с карт доверчивых граждан под предлогом компенсации за распространение коронавируса.

Жертвой такого «развода» стала 53-летняя жительница города Салавата. В одной из соцсетей ей написала давняя подруга. Она предложила «получить компенсацию в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции» – чуть более четырех тысяч рублей. Для перечисления этих денег горожанку уговорили отправить номер своей банковской карты вместе с трехзначным кодом с ее обратной стороны.

– Предложение заинтересовало женщину. Она выполнила все, что рекомендовала ей в переписке знакомая: написала данные карты, затем несколько раз отправила коды подтверждения операций и стала ждать начисления выплаты, – добавили в МВД. – Только в результате необдуманных действий жительница города Салавата не обогатилась, а лишилась собственных почти 63 тысяч рублей, хранившихся на счету карты.

Как выяснилось позже, потерпевшая переписывалась вовсе не с подругой, а с мошенником, который взломал ее страницу. Поняв это, женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы приняли заявление и возбудили уголовное дело о краже.