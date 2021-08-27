Администрации сразу нескольких городов Башкирии могут остаться без тепла из-за долгов

У 69 бюджетных организаций Башкирии есть долг за отопление Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрации сразу нескольких городов, а также ряд ведомств и учреждений Башкирии могут остаться без тепла из-за долгов за отопление. Предупреждение опубликовала ресурсоснабжающая компания «БашРТС».

– На текущий момент задолженность юридических лиц только за отопление […] составляет 77,7 млн рублей, – сообщили в организации. – Перед началом осенне-зимнего периода клиенты обязаны оформить акты готовности систем отопления и тепловых сетей к эксплуатации во время отопительного сезона. Подписание актов готовности и подача тепла возможна только при условии полного погашения задолженности.

Всего в списке должников «БашРТС» числятся 1300 юридических лиц, 69 из них – бюджетные. Самый крупный долг за отопление – 2,1 млн рублей – накопился у администрации города Стерлитамака. Проблемы с погашением счетов за тепло также возникли у мэрии Нефтекамска (833 тысячи рублей), Сибая (62 тысячи рублей), Благовещенска (22,7 тысячи рублей) и Уфы (7,3 тысячи рублей). Среди ведомств и учреждений региона приличные задолженности есть у исправительной колонии №13 (472 тысячи рублей), министерства земельных и имущественных отношений (28 тысяч рублей) и УФСБ (27 тысяч рублей). В числе медицинских организаций рекордсменом-должником стала уфимская поликлиника №50. Сумма непогашенных счетов почти достигла 700 тысяч рублей.

Напомним, зимой текущего года жители Башкирии возмущались суммами в платежках за отопление, выставленных «БашРТС». Все дошло до того, что десятки уфимцев прорвались в Дом республики и требовали от чиновников решить проблему с высокими счетами.