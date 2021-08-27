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Общество27 августа 2021 15:11

Дождь, гроза и ветер: прогноз погоды в Башкирии на последнюю субботу августа

Температура воздуха в республике может упасть до 7 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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После аномальной жары в Башкирию приходит долгожданная прохлада

После аномальной жары в Башкирию приходит долгожданная прохлада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 28 августа. После аномальной жары в республику приходит долгожданная прохлада

По данным специалистов, местами по региону пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер будет северо-восточным, умеренным. В отдельных районах возможны порывы до сильного – 17 метров в секунду.

Температура ночью упадет до 7-12° (по югу сохранится тепло, минимум 17°). Днем воздух в среднем по республике прогреется до 19-24°.

В башкирской столице Уфе температура ночью снизится до 15°, днем потеплеет до 22°, передает сервис Gismeteo.