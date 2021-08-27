Площадь пожара на горе рядом с закрытым башкирским городом с начала недели увеличилась в 250 раз

фото: Вячеслав Калугин // vk.com

С начала недели более чем в 250 раз увеличилась площадь пожара, начавшегося на горе Нараташ – в шести километрах от закрытого башкирского города (ЗАТО) Межгорье. Данные озвучили в МЧС республики.

В экстренном ведомстве рассказали, что 23 августа огонь на Нараташе распространился на территории 1,5 га, на следующий день – уже 27 га, и вот, сегодня, 27 августа, 380 га. Как рассказал «КП-Уфа» сотрудник пресс-службы МЧС РБ Андрей Зайцев, очаг природного пожара на горе «ушел» в лес – дальше от города.

Глава администрации Межгорья Вячеслав Калугин отметил, что ситуация с пожаром на Нараташе усугубляет сильный ветер, постоянно меняющий направление.

– Основные силы будут направлены на расширение защитных полос, с целью предотвращения возвращения огня в направлении города, – написал Калугин в своих соцсетях.

К тушению пожара рядом с Межгорьем привлечено 162 человека и 16 единиц техники, в том числе военной – от министерства обороны России.