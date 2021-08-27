«Сбежал вместе с подругой»: в Башкирии разыскивают 15-летнего подростка

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В Нефтекамске родные 15-летнего Айдара Г. не могут найти себе места от беспокойства. Их сын, повздорив с родителями, убежал вместе со своей девушкой из дома. И сейчас влюбленных беглецов разыскивают родственники, полиция и просто неравнодушные горожане.

- Все случилось сегодня ночью, примерно в 3 часа ночью сын вместе со своей подругой Екатериной убежали из дома. Я хотел их догнать, но не успел. В последний раз их видели возле озера Светлое, а где сейчас – у друзей или скрываются – неизвестно. Все-таки дети еще, мы с родителями той девочки сейчас на поиски выходим, будем весь город прочесывать, - поделился в беседе с «КП-Уфа» отец Айдара.

Приметы: рост 170 см, телосложение плотное, короткие черные волосы, темные глаза.

Был одет: в черную кофту, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростков, просьба сообщить в полицию или родителям Айдара по телефону 8(902)694-93-07.