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Происшествия27 августа 2021 13:09

В Уфе за один вечер под колеса автомобилей попали двое электросамокатчиков

В обоих случаях любители двухколесного транспорта получили травмы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе вечером 26 августа под колеса автомобилей угодили двое электросамокатчиков. ДТП случились с интервалом в три часа, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Первый инцидент произошел в пять часов вечера на улице Гончарова. 24-летняя девушка на «Ford Focus» совершила наезд на 17-летнего молодого человека – он ехал на электросамокате по «забре».

фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

Второй случай был зафиксирован в восемь вечера. Volkswagen Tiguan, за рулем которого сидела 58-летняя горожанка, при повороте с улицы 50 лет СССР на Менделеева сбил 31-летнего мужчину. Он управлял двухколесным транспортом и двигался на зеленый сигнал светофора.

В обоих ДТП пешеходы получили различные травмы. После оказания медицинской помощи их опустили домой.