В Башкирии сформируют кластер беспилотной авиации за 2 млрд рублей

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В Башкирии будет создан кластер беспилотной авиации. До 2024 года инвесторы вложат в проект порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

26 августа региональное правительство заключило соглашение о намерениях создать кластер с компаниями «Геоскан», «Аэроглоуб» и «ХОВЕР». Еще двумя сторонами, подписавшими контракт, стали «Институт имени Николая Жуковского и УГАТУ.

– Участники кластера совместно будут проводить разработку и выпуск компонентов, информационных систем для беспилотных летательных аппаратов, а также вести научно-методическое сопровождение этой деятельности, – пояснили в аппарате администрации главы РБ.

Курировать проект кластера беспилотной авиации будет директор стратегических разработок республики Рустем Давлетов. По его словам, кроме научно-производственных площадок предприятие будет включать дата-центр, испытательный полигон, зарядные станции и логистические маршруты. Кластер планируется сформировать вокруг якорной компании «Геоксан». На первом этапе в проект будет вложено 250 млн рублей. В текущем году в его рамках создадут 20 рабочих мест.

Первые опытно-конструкторские работы будут запущены в 2022 году, через год появится испытательный полигон и промышленные беспилотные летательные аппараты. Компания «ХОВЕР» будет работать над созданием дронов-такси, «Аэроглоуб» сосредоточится на выпуске беспилотников для сельского хозяйства.