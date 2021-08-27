«Требуются крепкие, физически подготовленные мужчины»: глава района Башкирии просит помочь в тушении лесных пожаров

Андрей Иванюта тушит белорецкие леса вместе с пожарными и добровольцами

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта обратился к жителям республики с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. Чиновник обратился с призывом в своих соцсетях.

– Нахожусь на месте пожара в Белорецке, у горнолыжной базы. Возгорание набирает силу, нам требуется помощь крепких, физически подготовленных мужчин в сдерживании огня. Работа тяжелая, на жаре, окапываем зону возгорания, – написал Иванюта.

Он добавил, что место сбора добровольцев – «дорога в сторону бывшего лагеря «Парус», за старой водокачкой». На месте будет стоять пожарная машина. Волонтеров просят взять с собой лопату, как минимум три литра воды и обувь, подходящую для передвижения по горам.

Андрей Иванюта подчеркнул, что ситуация с лесными пожарами в районе «тяжелая». Самая напряженная ситуация наблюдается в Мулдакаевском лесничестве – там горят более 800 гектаров леса.

По данным МЧС Башкирии, сейчас в Белорецком районе действуют четыре очага природных возгораний на общей площади более 1,4 тысячи гектаров. На данный момент это самый «горящий» муниципалитет республики.