Вот и лето кончилось: синоптики рассказали, какой будет погода в последние августовские выходные в Башкирии

Местами в республике пройдут дожди Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще недавно жители Башкирии изнывали от аномальной жары под 40 и искренне недоумевали, а точно ли на дворе конец августа, как погода неожиданно внесла свои коррективы. Синоптики предоставили прогноз погоды на последние выходные августа: теперь с уверенностью можно сказать – лето кончилось.

Так, в субботу в республике пройдут небольшие дожди и прогремят грозы, а также поднимется северо-восточный ветер, местами переходящий в порывистый. Температура воздуха ночью составит всего +7; +12 градусов (по югу до +14), днем воздух прогреется до +19; +24, а по югу до +28.

В воскресенье тучи рассеются и проглянет солнце, ветер стихнет, вот только теплее от этого не станет. Ночью термометры покажут всего +5; +10 градусов тепла, днем потеплеет, но ненамного – до +18; +23.

В Уфе выходные обещаются быть солнечными, но относительно прохладными. Столбики термометров днем не поднимутся выше +20 градусов, а в субботу разгуляется ветер с порывами до 13 метров в секунду. Такая же погода сохранится и всю первую неделю сентября, так что постепенно доставайте из шкафов теплую одежду, ведь откровенно жарких дней больше не ожидается.