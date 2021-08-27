Башкирия запросила на тушение лесных пожаров 11,4 млн рублей из федерального бюджета

фото: МЧС РБ

Министерство лесного хозяйства Башкирии запросило из резервного фонда федерального бюджета 11,4 млн рублей на тушение лесных пожаров. Об этом сообщает «Ъ-Уфа». Информацию подтвердили и в самом ведомстве, разместив на сайте новость издания.

В 2021 году на охрану лесов Башкирия получила 96,8 млн рублей – это на 2,5 млн меньше, чем годом ранее. 74 млн рублей выделил региональный бюджет, 22,8 млн рублей – федеральный. Непосредственно на тушение лесных пожаров было направлено 3,5 млн рублей.

По состоянию на 12:00 27 августа в Башкирии действуют 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,8 тыс. га.