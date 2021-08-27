Башкирия в третий раз повторила антирекорд по приросту смертей от COVID-19

В Башкирии коронавирусом переболели более 51,5 тысячи человек

В Башкирии за прошедшие сутки – с 26 на 27 августа – от коронавируса скончались еще 15 человек. Для республики это максимальный показатель прироста умерших. Столько же смертей было зарегистрировано 24 и 25 августа. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 1 058 человек, сообщил местный оперштаб.

За день COVID-19 был выявлен у 301 жителя Башкирии. С начала пандемии в республике зафиксирован 55 841 случай инфицирования. Переболели коронавирусом 51 587 человек, 112 из них снялись с учета по выздоровлению за последние сутки.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привито 1,135 млн человек, вторым – 963,3 тысячи.