В Башкирии вынесли приговор водителю «BlaBlaCar», погубившему троих пассажиров

Верховный суд ужесточил приговор водителю

Верховный суд Башкирии вынес приговор водителю «BlaBlaCar» Игорю Янгирову, по вине которого погибли три человека. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В январе текущего года Янгиров установил на правую заднюю ось своей Hyundai Solaris летние шины и в плохую погоду выехал на трассу. Используя приложение «BlaBlaCar», мужчина взял троих попутчиков. На 85 километре автодороги Уфа-Янаул водитель не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался там в «Ладу Гранта». В результате столкновения все пассажиры Янгирова погибли. Ранее "КП-Уфа" выяснила, что в этой аварии через месяц после никаха разбилась молодая пара.

фото: ГИБДД РБ

Сначала Бирский межрайонный суд приговорил виновника ДТП к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Прокуратура опротестовала это решение в Верховном суде, который впоследствии увеличил срок заключения водителю на год: Янгиров проведет в колонии-поселении четыре года и шесть месяцев.