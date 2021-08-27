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Происшествия27 августа 2021 8:56

В Башкирии вынесли приговор водителю «BlaBlaCar», погубившему троих пассажиров

Зимой мужчина установил летние шины и подобрал попутчиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Верховный суд ужесточил приговор водителю

Верховный суд ужесточил приговор водителю

Верховный суд Башкирии вынес приговор водителю «BlaBlaCar» Игорю Янгирову, по вине которого погибли три человека. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В январе текущего года Янгиров установил на правую заднюю ось своей Hyundai Solaris летние шины и в плохую погоду выехал на трассу. Используя приложение «BlaBlaCar», мужчина взял троих попутчиков. На 85 километре автодороги Уфа-Янаул водитель не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался там в «Ладу Гранта». В результате столкновения все пассажиры Янгирова погибли. Ранее "КП-Уфа" выяснила, что в этой аварии через месяц после никаха разбилась молодая пара.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сначала Бирский межрайонный суд приговорил виновника ДТП к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Прокуратура опротестовала это решение в Верховном суде, который впоследствии увеличил срок заключения водителю на год: Янгиров проведет в колонии-поселении четыре года и шесть месяцев.