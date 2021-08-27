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Общество27 августа 2021 7:32

Шесть городов Башкирии получат по 50-80 млн рублей на создание зон отдыха

Проекты благоустройства населенных пунктов победили на федеральном конкурсе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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«Квартал Тюремного замка», проект Белебея

«Квартал Тюремного замка», проект Белебея

Шесть городов Башкирии получат от 50 до 80 млн рублей в качестве грантов на создание зон отдыха. Проекты благоустройства населенных пунктов победили на федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

В число призеров от республики вошли города Белебей (проект «Квартал Тюремного замка»), Туймазы («Стержень города: проспект Ленина»), Кумертау («Шкала времени: система общественных пространств»), Бирск («Улица Мастеров – благоустройство центральной улицы города»), Межгорье («Раскрывая горизонты») и Стерлитамак (Соляная пристань. Благоустройство набережной реки Ашкадар»). Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте Института развития городов.

По словам руководителя республики, проекты Белебея и Бирска побеждают в этом конкурсе уже второй раз. Хабиров также добавил, что Башкирия получила самый большой совокупный объем грантов среди всех регионов страны – порядка 440 млн рублей.