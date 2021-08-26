Поиски пропавшей месяц назад 31-летней жительницы Башкирии завершились трагедией

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Поиски бесследно пропавшей еще 20 июля 2021 года 31-летней жительницы Башкирии Екатерины Николаевой завершились трагедией. Жительница села Калинники Бирского района республики покинула Центральную районную больницу в Бирске и перестала выходить на связь с родными. К поискам молодой женщины подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

В то же время родные Екатерины разыскивали ее своими силами и распространяли ориентировки на нее в социальных сетях. В одном из сообщений говорилось, что сумочку, принадлежащую женщине, обнаружили в лесу неподалеку от деревни Угузево Бирского района.

26 августа 2021 года волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили в своих социальных сетях, что Екатерину Николаеву нашли. К сожалению, женщина погибла. О причинах смерти поисковики не сообщили, ссылаясь на свои внутренние правила.