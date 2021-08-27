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Общество27 августа 2021 6:30

В Башкирии обнаружены несанкционированные свалки на 11 тыс. кв. м. сельхозземель

Стихийные мусорные полигоны образовались сразу в нескольких районах республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Россельхознадзор

фото: Россельхознадзор

Россельхознадзор обнаружил в ряде районов Башкирии несанкционированные свалки на участках сельхозназначения. Общая площадь захламленных земель превысила 11 тысяч квадратных метров.

Надзорное ведомство в качестве примера привело три незаконные свалки: в Татышлинском районе на площади 1,7 тыс. кв. м., Бураевском районе – 2 тыс. кв. м. и Краснокамском районе – 3 тыс. кв. м.

В отношении администраций сельсоветов, где были выявлены стихийные свалки, Россельхознадзор составил административные протоколы. Ведомство потребовало устранить незаконные полигоны. Кроме того, инспекторы отобрали почвенные пробы с мест свалок, чтобы проверить их на загрязнение тяжелыми металлами и нитратами.