В Башкирии женщина ударила брата в спину ножом в день своего рождения

Полицейские возбудили против именинницы уголовное дело

В башкирском городе Сибае местная жительница ударила родного брата ножом в спину в свой день рождения. Женщина таким образом заступилась за подругу. Детали дела раскрыли в МВД республики.

По предварительным данным, 48-летняя именинница в жаркий августовский вечер решила отметить свой день рождения на берегу реки Худолаз. На праздник она позвала 42-летнего родного брата и 33-летнюю подругу. Поначалу все было спокойно – компания распивала спиртное и купалась.

Проблемы начались после того, как все изрядно напились. Мужчина по неизвестной причине стал агрессивно себя вести. Он начал хамить, ругаться и бить по улицу гостью сестры. Именинница решила заступиться за подругу. Словами этого сделать не получилось – и тогда она взяла кухонный нож и вогнала лезвие в спину родственника. Опомнившись через несколько секунд, женщина вызвала «скорую», а медики передали информацию полицейским.

Сотрудники МВД задержали именинницу. После допроса против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде.