«Дети не должны бояться своих педагогов»: участница чемпионата Worldskills Russia поделилась подходом к работе

Юлия Меланьина представляет на финале WorldSkills Russia Пермский край – соревнуется в компетенции «Преподавание в младших классах». За плечами молодого педагога четыре курса Пермского профессионального педагогического колледжа, впереди – работа учителем начальных классов в средней школе.

– Задание на чемпионате – разработать и провести миниурок длительностью 15 минут с уфимскими школьниками, затем сделать самоанализ, – рассказала Юлия. – Завтра у нас интерактив с родителями, а послезавтра прорабатываем сценарий внеклассной деятельности. Очень насыщенная программа, очень хорошо, что есть возможность отработать педагогические навыки, в этом плане WorldSkills – мероприятие уникальное.

– Как вам организация чемпионата в целом?

– Все организовано на высоком уровне, очень хорошо работают волонтеры. Я уже подружилась с конкурсантками из Татарстана, Псковской области. Они хоть и конкуренты мне, но атмосфера между нами дружеская, мы друг друга поддерживаем. Помимо прочего, Юлия поделилась своими мыслями о системе школьного образования в целом.

– Современный учитель должен быть для ученика другом и соратником, – говорит Меланьина. – Должно быть сотрудничество. При этом должна сохраняться дистанция – мы вроде бы равны, но учитель остается авторитетом, старшим наставником. И уж, конечно, дети не должны бояться своих педагогов. А то ведь как бывает – страх и ненависть перед школой, что отбивает желание учиться.

– Почему так бывает, как вы думаете?

– Видимо, педагог не смог заинтересовать ученика. А WorldSkills как раз ищет пути сделать урок интересным.

– А сами вы какой учитель?

– Я добрая, но очень требовательная. Думаю, это важное сочетание для педагога.