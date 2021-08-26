Стало известно, когда во всех труднодоступных деревнях и селах Башкирии появится интернет

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия к концу 2021 года планирует подвести интернет к труднодоступным селам и деревням. Об этом в своих соцсетях 26 августа сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что в годом ранее у 10% населения Башкирии (более 400 тысяч человек) не было выхода в сеть.

– В 2020 году мы запустили наш, республиканский проект «Доступный Интернет». Строим распределительные сети и подключаем непосредственно дома. Для жителей эта процедура бесплатная, из республиканского бюджета на каждый объект мы выделяем по 6 250 рублей, – написал Хабиров в своих соцсетях.

По словам главы республики, сейчас строительные работы по подведению интернета ведутся в 165 населенных пунктах. В 19 монтаж уже завершен. «До Нового года планируем закончить», добавил Хабиров. В планах у властей – улучшение качества интернет-сигнала.