Земфире исполнилось 45 лет

Земфира принимает поздравления от близких и поклонников

Российской рок-певице Земфире Рамазановой сегодня, 26 августа, исполнилось 45 лет.

Земфира родилась в 1976 году в Уфе. В возрасте 22 лет она переехала в Москву. Там она сразу начала работать над первым студийным альбомом «Земфира». Он вышел в 1999 году.

С тех пор артистка записала еще шесть пластинок. Последняя из них – «Бордердлайн» – была выпущена на цифровых носителях в начале 2021 года.

В июле на доме по улице Ушакова, 64 в уфимской Черниковке, где жила Земфира, появилось граффити в ее честь. Фасад «пятиэтажки» украсили гитара с изображением певицы и строчки из ее песни «Воскресенье».

С редкими фактами и фотографиями из жизни Земфиры можно ознакомиться в большом материале «КП-Уфа».