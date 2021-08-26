Знойный воздух покидает Башкирию. Синоптики обещают прохладные выходные

Лето подходит к концу, а вместе с ним - и аномальная жара

Знойный воздух, ставший причиной аномальной жары, покидает Башкирию. Его с севера смещает холодный фронт. На выходных в республике, наконец, понизится температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

– В атмосфере южные потоки сменяются северными и северо-западными потоками, неся с собой долгожданную прохладу, – отметили специалисты.

В конце рабочей недели и в выходные дни температура воздуха в Башкирии ночью понизится от +12, +17° до +5, +10°. В северных районах республики в ночь на 29 августа и вовсе возможны заморозки. Днем столбики термометров к концу семидневки опустятся от +22, +27° до +18, +23°.

Вместе с похолоданием в регион придет северный порывистый ветер. Чаще всего он будет усиливаться днем.

Сильных осадков пока не прогнозируется – это связано с повышенным фоном атмосферного давлениях. Небольшие дожди пройдут только в отдельных районах республики.