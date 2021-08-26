Хабиров предложил проводить все финалы WorldSkills в Уфе

Радий Хабиров // скриншот прямой трансляции на YouTube WorldSkills Russia

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил проводить в Уфе все финалы чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. С такой инициативой он выступил во время прямой трансляции первого дня соревнований 26 августа.

– Самое главное и крамольное я сегодня хочу сказать, – начал руководитель региона. – Мы уже не раз это обсуждали. Мне кажется, что площадку проведения финала надо где-то «якорить». Надо посмотреть регион, который в состоянии это сделать. […] Я как рассуждаю: у Москвы, понятно, свое [мероприятие] есть, у Питера – это Санкт-Петербургский экономический форум, у Екатеринбурга – это «Иннопром», у наших добрых соседей – братской республики Татарстан – KazanSummit. Только у Башкортостана ничего нет. Если такое решение [о постоянном проведении финалов WorldSkills Russia в Уфе] будете [принимать], мы согласимся.

Напомним, Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Уфе с 25 по 29 августа. На соревнования профессионального мастерства съехались 1800 конкурсантов из 76 регионов России.