Жители деревни Башкирии бьют тревогу из-за нашествия кровожадных барсуков

Жители деревни Венеция стали находить мертвых кур и уток

Настоящим бедствием для жителей деревни Венеция Дюртюлинского района Башкирии обернулось нашествие барсуков. Сельчане жалуются на то, что зверьки душат домашнюю птицу, нанося тем самым ущерб хозяйству. Как пишет издание life.ru, некоторое время назад местные жители стали находить мертвых кур, гусей и уток.

По данным издания, жители Венеции как-то застукали на месте барсучиху и с тех пор стали все чаще замечать в деревне барсучий выводок. Открыто охотиться на барсуков запрещено, поэтому сельчане подыскивают охотника с лицензией, кто сможет избавить их от неприятного соседства.

По версии жителей деревни, из-за жары в лесу стало меньше корма, вот и вышла барсучиха с выводком поближе к деревне. А поскольку эти зверьки хищники, мать выводка стала охотиться на кур и уток.