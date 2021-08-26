В Башкирии с трассы в кювет вылетела легковушка, есть погибший

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 26 августа, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 39 километре трассы Стерлитамак-Салават. Nissan Almera, которой управлял 20-летний парень, вылетела с автодороги в левый кювет и опрокинулась. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением на повороте.

В машине, помимо водителя, находились двое 21-летних пассажиров, один из них – житель Салавата – от полученных травм скончался на месте. Второй получили травмы и был госпитализирован.