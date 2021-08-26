В Уфе прошло шоу тысячи дронов. Вот как это выглядело

фото: WorldSkills Russia

В Уфе ночью 25 августа на церемонии открытия финала национального чемпионата WorldSkills Russia состоялась шоу тысячи дронов.

фото: WorldSkills Russia

Квадрокоптеры со светодиодной подсветкой взлетели в небо над площадкой амфитеатра конгресс-холла «Торатау».

фото: WorldSkills Russia

Беспилотники изображали различные надписи и фигуры – в том числе флаги России и Башкирии, а также образ национального героя Салавата Юлаева.

фото: WorldSkills Russia

фото: мэрия Уфы

Зрелищным представлением любовались тысячи уфимцев и гостей города.

фото: соцсети

Напомним, шоу дронов предшествовал концерт, хедлайнером которого стал Егор Крид. Выступление популярного артиста собрало колоссальное число зрителей. А завершилась церемония открытия национального чемпионата праздничным салютом.